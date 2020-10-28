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Aktüel Fransız ürünleri Malatya'da belediyeye bağlı marketlerde raflardan kaldırıldı
Aktüel

Fransız ürünleri Malatya'da belediyeye bağlı marketlerde raflardan kaldırıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: - "Charlie Hebdo dergisinin yapmış olduğu karikatürleri telin ediyorum. Cumhurbaşkanımızla ilgili Macron'un sözlerini nefretle kınıyorum" - "Fransız malları bundan böyle Esenlik marketlerimizde satılmayacak, raflara konulmayacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:18:18 -
Fransız ürünleri Malatya'da belediyeye bağlı marketlerde raflardan kaldırıldı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması, İslam karşıtı açıklamaları ve Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatürüne tepki göstererek, Fransız ürünlerinin artık belediye bağlı Esenlik marketlerinde satılmayacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam ile ilgili sarf ettiği cümleler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mevlidi Nebi Haftası açılışında "Fransa ürünleri almayın" çağrısı kapsamında Esenlik marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk tarihinin şanla, şerefle dolu olduğunu, zorda kalanlara yardım etmek ve onların yanında olmakla geçtiğini belirtti.

Fransuva'ya yazılan Kanuni Sultan Süleyman'ın mektubu ve o mektupta Fransa'nın kurtuluşuna, diğer zulümlere engel olan bir Kanuni Sultan Süleyman bulunduğunu, ecdadın bu şekilde tarihi sayfalarda güzel örnekleri olduğunu vurgulayan Gürkan, Macron ve Fransa'da yayın yapan Charlie Hebdo dergisinin hakaret içerikli paylaşımlarını kınadı.

Gürkan, "Bugün ne acıdır ki Macron denilen ama esasında micro olan ve micro bir yapısı olan, küçük olan Macron, ülkemizle ülkemizin Cumhurbaşkanı ile uğraşan biridir. Charlie Hebdo dergisinin yapmış olduğu karikatürleri telin ediyorum. Cumhurbaşkanımızla ilgili Macron'un sözlerini nefretle kınıyorum. Fransız malları bundan böyle Esenlik marketlerimizde satılmayacak, raflara konulmayacak. Ne zaman bunlar kendilerine gelir, düzelir ondan sonraki sürece kadar bizlerde milletçe bu tepkimizi her platformda, her ortamda ifade edeceğimizi belirtmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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