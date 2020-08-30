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Aktüel Fransız subay, Rusya için casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı
Aktüel

Fransız subay, Rusya için casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 21:08:38 -
Fransız subay, Rusya için casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı

PARİS (AA) - İtalya'nın Napoli kentindeki NATO üssünde görev yapan Fransız subayın, Rusya için casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.

Europe 1 radyosunun haberinde, ismi açıklanmayan subayın 21 Ağustos'ta Napoli'deki NATO üssünde görevine dönmek üzereyken, Rus istihbaratına gizli belge ve bilgiler verdiği gerekçesiyle Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından gözaltına alındığı ve hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Haberde, 50'li yaşlardaki subayın aynı gün "yabancı güce bilgi vermek, ulusun çıkarlarını tehlikeye atan bilgiler toplamak" suçlamalarıyla tutuklandığı kaydedildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, devlete ilişkin bilgilerin korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.


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