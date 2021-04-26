Fransız spiker Burak Yılmaz'ın golünde çılgına döndü
Fransa 1. Liginde Lyon'u 3-2 mağlup eden Lille'de Burak Yılmaz iki gol atarak maçın kahramanı oldu. Burak'ın galibiyeti getiren golü sonrası Fransız spiker kendinden geçti.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.
Lille, bu skorla Lig 1'de liderliğe yükselirken, Fransız basını da Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı.
Geceye damgasını vuran Burak, Fransa'da en çok konuşulan futbolcu oldu.
Fransız spiker çılgına döndü
Gece maçı anlatan spiker de Burak'ın golünde kendinden geçti. Lille'in spikeri, Burak'ın golünde sevinçten bağırırken, o anları kendisini çeken bir kamera kaydetti.