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Spor Fransız spiker Burak Yılmaz'ın golünde çılgına döndü
Spor

Fransız spiker Burak Yılmaz'ın golünde çılgına döndü

Fransa 1. Liginde Lyon'u 3-2 mağlup eden Lille'de Burak Yılmaz iki gol atarak maçın kahramanı oldu. Burak'ın galibiyeti getiren golü sonrası Fransız spiker kendinden geçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 11:08:00 -

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 34. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle Olympique Lyon'u deplasmanda 3-2'lik skorla yendi.

Lille, bu skorla Lig 1'de liderliğe yükselirken, Fransız basını da Burak Yılmaz'a övgüler yağdırdı.

Geceye damgasını vuran Burak, Fransa'da en çok konuşulan futbolcu oldu.

Fransız spiker çılgına döndü

Gece maçı anlatan spiker de Burak'ın golünde kendinden geçti. Lille'in spikeri, Burak'ın golünde sevinçten bağırırken, o anları kendisini çeken bir kamera kaydetti.

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Yorumlar

Ziya

Bir turk sizi böyle cildirtiyorsa 83 milyon muslumsn turk milleti sizi ne yapar gerisini siz düşünün haçlı çocukları
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