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Dünya Fransız senatosundan İHA çıkarması! Avrupa bizi kıskanıyor demiştik
Dünya

Fransız senatosundan İHA çıkarması! Avrupa bizi kıskanıyor demiştik

Fransa da İHA yarışına girdi. İnsansız hava araçlarında Türkiye'nin başarısını örnek gösteren Fransız senatörler, ülkelerinin 2025 yılına kadar üretime ve ihracata başlaması gerektiğini vurgulayarak 'Türkler gibi İHA yapmalıyız' dediler.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 08:47:00 -
Fransız senatosundan İHA çıkarması! Avrupa bizi kıskanıyor demiştik

Türkiye'de üretilen SİHA'ların Libya, Suriye ve son olarak işgal altındaki Dağlık Karabağ'da sağladığı başarı, dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Bu durumun son yansıması Fransa Senatosu'nda görülürken, senatörler ülke güvenliği konusunda İHA filosunu genişletme çağrısında bulundu. Senato Savunma Komitesi'nin sunduğu raporda, "Silahlı kuvvetlerin de 2025 yılına kadar binlerce askeri İHA'ya sahip olması bekleniyor" denildi.

Ucuz üretim vurgusu

Kısa sürede İHA ve SİHA'larla adından söz ettiren Türkiye, insansız araçların birçok ülkeye ihracını gerçekleştirmeyi başardı. Raporda, Fransa'nın, Türkiye gibi, "ucuz insansız hava araçlarının üretimine ve ihracatına başlamasının gerekliliği" vurgulandı.

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