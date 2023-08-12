Fransız Renault'un Clio modelleri hızla yayılıyor, listede sıraya girdi! Türkiye'ye geliyor: Bakın fiyat listesi ne kadar?

Ağustos ayında yepyeni bir otomobil sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren bir duyuru geldi. Renault, Türkiye’de en çok satan otomobil modellerinden Clio’nun en güncel fiyat listesini açıkladı. Renault Clio fiyat listesi…

Türkiye’de son yıllarda sıfır km otomobil fiyatları büyük bir hızla yükseldi. Sıfır km araç satışında tedarik sorunları, yoğun talep ve yatırım amaçlı otomobil alımı piyasadaki koşulları değiştirdi. Arz-talep dengesinin sağlanamaması nedeniyle sıfır km arabaya sahip olmak epey zorlaştı. Ancak bu sürecin yavaş yavaş normalleştiği ve bayilerde sıfır km otomobillerin satışa hazır hale geldiği belirtiliyor.

Türkiye otomobil piyasasında her zaman ilgi gören markalardan Renault en çok satan modellerinden Clio için yeni bir duyuruda bulundu. Renault’un çok sevilen Clio modelinde Ağustos 2023 güncel fiyat listesi açıklandı. Sıfır km arabaya sahip olmak isteyenler kampanyalı fiyatlarla sunulan Renault Clio’lara büyük ilgi gösteriyor. Fransız otomotiv devi Renault’un Clio modelleri 826 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.

Sıfır Km Renault Clio Fiyatları

Otomotiv sektörünün önde gelen şirketlerinden Renault ülkemizde çok sevilen Clio modelinin fiyatlarını açıkladı. Clio’lar ülkemizde 1.0 motor 65 bg ile 90 bg arasında değişen motor seçenekleriyle satılacak.

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Renault Clio fiyatları aracın Joy, Touch ve Icon donanım paketlerine göre farklılık gösteriyor. Ağustos ayında en ucuz Renault Clio modeli 826 bin 900 TL fiyatla bayinden anında teslim ediliyor.

Renault Clio Ağustos Ayı Güncel Fiyat Listesi

Fransız otomotiv devi Renault Clio modelinde merakla beklenen Ağustos ayı fiyat listesini açıkladı. Şirketin resmi web sitesinden yapılan duyuruda güncel Renault Clio fiyatları şu şekilde sıralandı:

- Joy 1.0 SCe 65 bg ağustos ayı fiyatı: 826.900 TL

- Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg ağustos ayı fiyatı: 921.900 TL

- Touch 1.0 TCe 90 bg ağustos ayı fiyatı: 868.000 TL

- Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg ağustos ayı fiyatı: 959.900 TL

- Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg ağustos ayı fiyatı: 1.018.000 TL