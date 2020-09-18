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Dünya Fransız profesörden küstah Türkiye çıkışı
Dünya

Fransız profesörden küstah Türkiye çıkışı

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim hakkında konuşan Fransız profesör küstah açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede provokasyon peşinde koştuğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:30:00 -
Fransız profesörden küstah Türkiye çıkışı

Bir televizyon programına konuk olan Fransız profesör, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasından yaşanan gerilim hakkında konuştu.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama ihtimali hakkında konuşan Fransız profesör, "Şu anda Türkiye'deki yaptırımlar için tüm AB üyeleri fikir birliği içinde. Bir ihtiyat çağrısı ve bazı uyarı işaretleri olabilir. Ancak Türkiye ile anlaşma olacağından şüpheliyim" dedi.

Fransa'nın Yunanistan'a verdiği desteğe değinen Fransız profesör Atina hükümetinin Fransız silahlarına ilgi duyduğunu belirterek "Fransa Yunanistan'ın kendilerinden büyük çapta silah almasından son derece memnun. Bu stratejik ortaklık anlamına da gelecektir." diye konuştu.

Milletin aklıyla adeta alay eden Fransız profesör, sömürgeci Fransa'nın Libya ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının peşinde olmadığını iddia ederek şunları söyledi:

"Fransa ve Türkiye arasında çok güçlü anlaşmazlıklar yaşandı. Ancak enerji kaynakları bizim için önemli bir konu değil. Bizim için önemli olan uluslararası deniz hukuku."

Doğu Akdeniz'de gerilimi körükleyen Fransa'nın hamlelerini görmezden gelen Fransız profesör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede provokasyon peşinde koştuğunu ileri sürdü.

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