0553 313 94 23

Fransız polisinden skandal hareket! Engelli göstericinin araç tekerini söndürdüler

Fransa Bailleul’da gösteri yapan Sarı Yeleklilere müdahale eden Fransız polisi, tekerlekli sandalyeyle gösterilere katılan bir eylemcinin sandalyesinin lastiklerini söndürdü.

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:32
Fransız polisinden skandal hareket! Engelli göstericinin araç tekerini söndürdüler

Sarı yelekliler gösterileri sırasında daha önce bir engelliyi iterek aracından düşüren Fransız polisi, hafta sonu düzenlenen protesto gösterilerinde yine tepki çeken bir eyleme imza attı. Yol ortasındaki engelli eylemciyi önce yol kenarına iten Fransız polisi, daha sonra aracın bir tekerini indirdi.

Bailleul’da kaydedildiği belirtilen görüntülerde üç polisin engelli aracı kullanan ve yolun ortasında kalmış olan bir göstericinin yanına yaklaştığı; daha sonra kendilerine katılan dördüncü polisle birlikte engelli göstericiyi kaldırıma çektikleri görülüyor. Kaldırıma çekilen eylemcinin aracının yanına gelen polislerden biri ardandın aracın bir tekerinin havasını boşaltıyor. Görüntülerde diğer eylemcilerin, polise sakin olması yönünde ikazlarda bulundukları görülüyor.

Daha önce de bir engelli eylemciyi aracından düşürmüşlerdi

Bundan önceki gösterilerden birinde Fransız polisleri yine kaldırıma çektikleri bir engelliyi iterek aracından düşürmüş; görüntüler büyük tepki çekmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:32
  1. Fransa
  2. Sarı yelekliler
  3. sarı yeleklilerin gösterileri
  4. Fransız polisi
  5. skandal hareket
  6. engelli göstericinin aracının tekerini söndürdüler

YORUM YAZ

  • realreal1 sa önce
    bıraz omurga turkıyede olsa tavrınız neydı nasıl haber yapardınız o yuzden cıdıyetınız yoktur besleme paçavralar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda Libya protestosu!
  1. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda Libya..
  2. Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır
  3. Fransa internet devlerini..
  4. Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
  5. Fransa'da polis sendikasından..
  6. Erdoğan 'Selam Vakti' yemeğine katıldı
  7. Erkekler nazlı oluyor
  8. Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı
  9. Başına aldığı darbe, gözünde yıldız..
  10. Tarihi hamamdaki soba faciasında..
  11. Kadınlarda kasık ağrısı
  12. Öğrencinin "battaniyeden çantayla"..
  13. Karısını silahla vuran kişi, intihar..
  14. Otomobil hırsızlarına yönelik operasyon
  15. Emeklilere iki zam birden!
  16. Nasırdan kurtulmak için...
  17. Sebze çorbası iç kanserden kurtul
  18. Buzlu yolda kayan TIR, park halindeki..
  19. Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş..
  20. Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD..
60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
Türk askerine alçak sözler
Türk askerine alçak sözler

Günün Karikatürü

15 Aralık 2018
Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!