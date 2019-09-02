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Fransız polisinden Müslüman kadınlara ırkçı saldırı

Paris’te bir grup feminist ve Müslüman kadın eylemcinin haşama ile havuza girmesine polis müdahale etti ve havuz ziyaretçilere kapatıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:39
Fransız polisinden Müslüman kadınlara ırkçı saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’te bir grup feminist ve Müslümankadın eylemcinin haşama ile havuza girmesine polis müdahale etti ve havuz ziyaretçilere kapatıldı.

Pazar günü aralarında beş haşama giyen kadının bulunduğu 15 kişilik bir grup, haşamaları yasaklayan havuz kurallarını protesto etmek amacıyla Paris’in 11’nci bölgesinde bulunan bir havuzda eylem düzenledi.

Yetkililerin uyarısına rağmen havuzu terk etmeyen kadınlara polis müdahale etti. Ardından havuz geçici olarak kapatıldı.

15 kişilik grubun içinde haşamalı kadınlara mayolu kadın, erkek ve trans bireyler de destek verdi.

Havuzdan çıkarılan grup "Herkese havuz hakkı, İslamofobiye hayır" sloganlarıyla havuzun önünde eylemlerine devam etti.

AFP ajansına konuşan eylemciler biri eylemin amacının, Müslüman kadınların diğer insanlar gibi aynı haklara sahip olduğunu ve vücudunu istediği şekilde açma veya kapatma hürriyetine sahip olduğunu göstermek olduğunu ifade etti.

Kamuya açık havuzların kurallarının Müslüman kadınları dışladığını vurgulayan eylemciler bu uygulamaya son verilmesi çağrısında bulundu.

FRANSA'DA IRKÇI UYGULAMA

Fransa’da devletin işlettiği kamu havuzlarına hijyen gerekçesiyle sadece mayo ile girilmesine izin veriliyor. Şort ve haşama gibi giysiler yasak. Bu uygulamayı eleştiren Müslüman kadınlar söz konusu uygulama ile kendilerinin bu aktiviteden uzak tutulmaya çalışıldıklarını ileri sürüyor.

BAŞBAKAN'DAN IRKÇI UYGULAMAYA DESTEK

Geçtiğimiz ay, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, halka açık yüzme havuzlarının kurallarına saygı duyulması gerektiğini ve “hiçbir dini inancın" isteklerinin dikkate alınamayacağını söylemişti.

KAYNAK: EURONEWS 

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:39
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