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Fransız polisinden insanlık dışı hareket! Maskesini isteyen engelli sarı yelekliye gaz sıktılar

Fransa'da devam eden sarı yelekliler eyleminde insanlık dışı bir olay yaşandı. Bir polis memuru, elinden aldığı maskesini geri isteyen engelli bir eylemciye biber gazı sıktı.

03 Mart 2019 Pazar 11:36
Fransız polisinden insanlık dışı hareket! Maskesini isteyen engelli sarı yelekliye gaz sıktılar

Sarı yelekli eylemciler 16’ncı haftada dün yine sokaklardaydı. Kimi bölgelerde polisin eylemcilere müdahalesi sert oldu. Fransa'nın güneybatısında bulunan Toulouse’de kaydedilen bir görüntü ise büyük tepki ekti.

Engelli eylemciye biber gazı sıktılar

Bir polis memuru, elinden aldığı maskesini geri isteyen engelli bir eylemciye biber gazı sıktı. Maskesini almak için polisin arkasında giden eylemcinin bir anda yüzüne gaz sıkılması sonrası yaşadığı o şok ise diğer sarı yelekli eylemciler tarafından kaydedildi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:36
  1. Fransa
  2. Touluse
  3. Sarı yelekliler
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