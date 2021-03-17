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Dünya Fransız ordusunda kan donduran görüntüler! Nazi sempatizanı askerlerin pozları tepki çekti
Dünya

Fransız ordusunda kan donduran görüntüler! Nazi sempatizanı askerlerin pozları tepki çekti

Fransa'da yayın yapan Mediapart adlı bir dergide, Fransa ordusunun içinde yer alan Nazi sempatizanı askerlerin fotoğrafları yayınlandı. Söz konusu gelişme ülkede gündem olurken, Fransa vatandaşları, hükümeti tüm kanıtlara rağmen iddiaları reddettiği için sert şekilde eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 11:12:00 -
Fransız ordusunda kan donduran görüntüler! Nazi sempatizanı askerlerin pozları tepki çekti

Fransız medyasının önde gelen araştırma dergilerinden Mediapart'ta yer alan bir iddia ülkenin gündemine oturdu.

Fransa ordusu mensubu askerlerin Nazi sempatizanı olduğunu kanıtlayan fotoğrafları kamuoyuyla paylaşan dergi, görüntülerin 2019 yılının aralık ayında Onbaşı Nikita H. tarafından çekildiğini ve Instagram'da paylaşıldığını açıkladı.

Güney Afrika ülkesi Guyana'da yasa dışı altın arama faaliyetlerine bulunan "Harpie" isimli organizasyonda görev aldığı belirtilen askerlerden bazılarının Nazi sempatizanı olduğunu öne sürüldü. Sosyal medyada yapılan araştırmada en az 50 ordu mensubunun böyle fotoğraflar paylaştığı belirtildi.

Söz konusu iddia ülkede infiale neden olurken, vatandaşların eleştirilerine yanıt veren Fransa Savunma Bakanlığı iddiaların tamamının asılsız olduğunu ifade etti.

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