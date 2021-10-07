Fransız öğrenciler çorba kuyruğunda
Fransa'da ekonomik sorunlarla boğuşan üniversite öğrencileri, yardım dernekleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Başkent Paris'teki Linee Derneği'nin hazırladığı gıda paketini almak için saatlerce bekleyen öğrenciler, “Devletin kira yardımı yetmiyor” dedi.
Fransa'da, Kovid-19 salgınının etkisi ve artan enflasyon sonucunda ekonomik sorunlarla boğuşan üniversite öğrencileri, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yardım derneklerinin önünde uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Paris'te, Linkee Derneği'nin hazırladığı gıda paketini almak için öğrenciler metrelerce kuyruk oluşturdu.
Ülkede Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonominin yeniden canlandırılması ekonomik sorunları çözmeye yetmedi.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre; özellikle Paris'te kiraların yüksek olması, öğrencilere yönelik konaklama ve iş imkanlarının azalması öğrencilerin ekonomik darboğaza girmesine neden oluyor.