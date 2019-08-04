Fransız mucid Manş Denizi'ni uçarak geçti! 180 km hız Fransız mucit Franky Zapata, ikinci denemesinde, kendi tasarladığı hoverboardla (uçan kaykay) Manş Denizi'ni geçmeyi başardı. Zapata ilk geçiş denemesini 25 Temmuzda yapmış ancak dengesini kaybetmiş ve başarısız olmuştu.

Fransız mucit Franky Zapata, ikinci denemesinde, kendi tasarladığı hoverboardla (uçan kaykay) Manş Denizi'ni geçmeyi başardı. Beş küçük jet motoruyla çalışan platform üzerinde, sırt çantasında gazyağı taşıyan Zapata, Fransa'nın Sangatte bölgesinden bu sabah yerel saatle 07.17'de havalandı. Zapata'ya 3 helikopter gözlemci olarak eşlik etti. Havadan el salladı 20 dakikadan kısa bir sürede İngiltere'nin güneydoğu kıyılarına ulaşan mucit, Dover yakınlarındaki Saint Margaret Körfezi'ne inmeden kendisini izleyenlere el salladı. İnişin ardından gazetecilere konuşan Zapata,'hoverbordun saatte 170 ila 180 kilometre hıza ulaştığını' ve 'son 5-6 km'de gerçekten çok keyif aldığını' söyledi. Zapata ilk geçiş denemesini 25 Temmuzda yapmış ancak dengesini kaybetmiş ve başarısız olmuştu. Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, ordunun kaykayı, lojistik ya saldırı platformu olarak deneyeceğini açıklamıştı.

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