Fransız medyasından Azerbaycan'a alçak iftira

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Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında yaptığı provokasyonları ve ateşkes ihlallerini görmezden gelen Fransız medyası, Ermenistan sınırlarının tehdit altında olduğunu iddia etti.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ Savaşı'nın sonucunda büyük toprak kayıplarına uğradığını aktaran Fransız medyası, şunları kaydetti:

"Ermeni köylüler kelimenin tam anlamıyla topraklarının kemirilmesinin sonuçlarına katlanıyorlar. Bu savaş Azerbaycan'ın Ermenistan sınırlarına ulaşmasıyla sonuçlandı ve şimdi bu sınırda Azerbaycan askerleri Ermenilerle uğaşıyor."

Ermenistan'ı "mağdur" ve "mazlum", kardeş ülke Azerbaycan'ın ise "işgalci" olarak göstermeye çalışan Fransız medyası ayrıca Azerbaycan'ın sivil Ermenilere ateş açtığı iftirasını ortaya attı.

Alçaklıkta sınır tanımayan Fransız medyası şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan askerleri Ermeni köylerinin etrafındaki meralarda kundakçılık yapıyorlar. Bu yüzden orada yaşam son derece zorlaştı."