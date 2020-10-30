Fransız mallarına boykot yayılıyor
Fransa’da Macron’un İslam karşıtı tutumu nedeniyle İslam ülkeleri ile diğer ülkelerdeki Müslümanlar arasında Fransız mallarına boykot hızla yayılıyor.
Filistin’de İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan bazı marketlerde, Macron’un İslam karşıtı tavrına tepki olarak Fransız ürünleri raflardan kaldırılarak satışları sonlandırıldı. Fransız mallarının boşaltıldığı raflara, “Fransız ürünlerini boykot ediyoruz”, “Allah’ın Resulü, salat ve selam ona olsun” mesajları asıldı.
Kuveyt’te Fransız yetkililerin İslam karşıtı söylemleri ve Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayımlamasını protesto etmek için “Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine teşvik” kampanyası başlatıldı. Sudan’da da halk, Fransız mallarına boykot uygulanmasına destek verdi.