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Dünya Fransız mallarına boykot çağrısı yapan İslam alimi tutuklandı
Dünya

Fransız mallarına boykot çağrısı yapan İslam alimi tutuklandı

Darbeci Abdulfettah es Sisi rejimi, Mısır’da Fransız mallarına boykot uygulanması yönünde çağrı yapan tanınmış İslam alimlerinden Mustafa el Adevi'yi tutuklattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 23:32:00 - 2020-11-05 23:34:06
Fransız mallarına boykot çağrısı yapan İslam alimi tutuklandı

Mısır medyası, 66 yaşındaki alimin 4 Kasım günü evinde tutuklandığını aktardı. Mısır'ın tanınan din adamları arasında gösterilen Mustafa el Adevi'nin, geçtiğimiz günlerde Fransız mallarına boykot yapılması çağrısında bulunduğu için tutuklandığı belirtildi. Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması İslam dünyasında tepkilere yol açmıştı.

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