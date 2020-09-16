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Aktüel Fransız Liberation gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğine İsrailli gazeteci seçildi
Aktüel

Fransız Liberation gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğine İsrailli gazeteci seçildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 23:45:03 -
Fransız Liberation gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğine İsrailli gazeteci seçildi

PARİS (AA) - Fransa'da sol görüşlü Liberation gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevine, ülkede yaşayan İsrailli gazeteci Dov Alfon seçildi.

Daha önce İsrail'in Haaretz gazetesinde Paris muhabiri ve editör olarak çalışan Alfon, dün ve bugün yapılan oylama sonucu Liberation gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi.

Dov Alfon, gazetenin çalışanlarının katıldığı oylamada 212 oyun 188'ini aldı.

Laurent Joffrin'den görevi devralan 59 yaşındaki Alfon, askerliğini İsrail Savunma Bakanlığının istihbarat biriminde yapmıştı.

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