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Dünya Fransız küstahlığı protesto ediliyor
Dünya

Fransız küstahlığı protesto ediliyor

Fransa’da artan İslamofobi ve Hz. Muhammed (S.A.V)’e yönelik Fransız küstahlığı bugün İstanbul’da düzenlenecek programla lanetlenecek. Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği’nin (ÖZGÜR-DER) İstanbul, Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda yapacağı basın açıklamasıyla Fransa’nın Müslümanlara yönelik zulmü protesto edilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:22:00 -
Fransız küstahlığı protesto ediliyor

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği, bugün saat 14.00’da İstanbul Saraçhane parkında Fransa’daki hakaret karikatürlerine ve Müslümanların değerlerine yönelik saldırganlığa karşı basın açıklaması düzenleyecek. Konuya ilişkin Akit’e konuşan ÖZGÜR-DER Genel Başkanı Rıdvan Kaya, şunları dile getirdi:

Ahlaksızlık, özgürlük olamaz

“Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un tekrardan alevlendirdiği karikatür tartışması Müslümanların değerlerine dönük bir soykırım niteliği taşımaya başladı. Wilders ve Macron’un İslam düşmanı politik vizyonu etrafında şekillenen saldırgan tutumlara bir tek Fransa’da değil Türkiye’de de şahit olmaktayız. Her konuda ‘özgürlük’ kelimesini dilinden düşürmeyen müfteriler, sadece Müslümanların değerleri söz konusu olduğunda bu sözlerini unutup aksine hakareti ve ahlaksızlığı özgürlükmüş gibi göstermeye çalışıyorlar.

Saat 14.00’da Saraçhane’deyiz

Bu duruma karşı Müslümanların ezik, müdahaleci tavır alışları ret edip haysiyetlerini ve canlarından evla bildikleri Resulullah (s.a.v) için seslerini yükseltmeleri gerekiyor.

Charlie Hebdo ahlaksızlığına karşı Müslümanların ve vicdan sahibi insanların dünyanın her yerinden yükselttikleri tepkilere destek vermek için Özgür-Der’in çağrısıyla 31 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da Saraçhane Parkı’nda bir araya gelinecek. Hakaret ve saldırı ifade özgürlüğü olamaz. Tepkimizi dile getirmek için sosyal mesafeye dikkat ederek bir araya geliyoruz.”

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