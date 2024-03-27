Fransız istihbaratına muhbirlik buraya kadarmış! Gazeteci Bülent Kılıç'a AFP şoku!

Agence France-Press (AFP), 22 yıllık foto muhabiri Bülent Kılıç’ı tazminatsız işten çıkardı. Kılıç'ın Türkiye'deki LGBT hareketiyle ve Fransız istihbaratıyla içli dışlı olduğu biliniyordu.

Haberi Twitter‘dan duyuran Kılıç, şahit olarak gösterilen muhasebecinin bile durumdan haberinin olmadığını söyledi.

“Bu sabah uyandım, önce güneşe dua etmek için balkona çıktım, vahşi hayvanların başlarına gelecekleri önceden sezdiği gibi bu sabahın her zamankinden daha sıradan olduğunu düşündüm. Kendimi görev süresi dolmuş bir asker gibi biraz daha motive etmek istedim nafile.

Mükemmelliğine inandığım kainat çok sıradandı, kendimi adeta bir film izler gibi izledim bu sabah. Ve tahmin ettiğim oldu tazminatsız işten kovuldum. Tam da her şey çok sıradan derken. Vahşi hayvanların içnine doğduğu gibi doğdu içime. Bugün 26 Mart 2024, boğazı geçiyorum.”