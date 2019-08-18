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Fransız genç oyuncu Cuisance Bayern Münih’te

Bayern Münih, 20 yaşındaki Fransız futbolcu Michael Cuisance ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

18 Ağustos 2019 Pazar 14:46
Fransız genç oyuncu Cuisance Bayern Münih’te

BERLİN (AA) – Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach’ta forma giyen 20 yaşındaki Fransız futbolcu Michael Cuisance’ı renklerine bağladı.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Fransa 20 yaş altı takımında da oynayan Michael Cuisance’ın sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2023-2024 sezonu sonuna kadar sürecek 5 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Bavyera ekibinin sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcunun büyük potansiyeli olduğunu vurgulayarak, “Michael bizde gelişme sağlayacak. Biz onunla mutlu olacağımıza inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Cuisance da Bayern Münih’e transferinin kendisi için büyük bir adım olduğunu aktararak, “Bayern Münih forması giymeye hazırım ve çok gururluyum. Bavyera ekibinde bazı Fransız oyuncuların bulunması iyi. Bu takıma uyumumu kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Bavyera ekibinin genç futbolcu için yaklaşık 10 milyon avro transfer bedeli ödediği belirtildi.

Nancy Akademisinde yetişen Cuisance, 2017’de Borussia Mönchengladbach’a transfer edilmiş ve Bundesliga’da 35 maçta forma giymişti.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:46
  1. Bayern Münih
  2. Bundesliga
  3. Michael Cuisance

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