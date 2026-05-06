Fransız gemisi Hürmüz'de vuruldu!
Hürmüz Boğazı'nda bir Fransız firmasına ticari geminin saldırıya uğradığı açıklandı.
Fransız denizcilik şirketi CMA CGM, bir konteyner gemisinin Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradığını duyurdu. AFP'ye açıklama yapan nakliye şirketi, "CMA CGM San Antonio gemisi dün Hürmüz Boğazı'ndan geçerken bir saldırının hedefi oldu. Saldırıda bazı mürettebat üyeleri yaralandı. Gemide hasar meydana geldi" dedi. Yaralıların tedavi altına alındığı kaydedildi.
TRUMP ÖZGÜRLÜK PROJESİNİ DURDURDU
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.
İran basını ise ABD'nin bu kararını "başarısızlık" olarak nitelendirdi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, konuya ilişkin haberini "Trump geri adım attı, sözde 'Özgürlük Projesi' durduruldu" başlığıyla verdi.