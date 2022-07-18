Fransız gazeteciden Türkiye paylaşımı! Çatışma olacağını iddia etti: Ordular alarmda! Olacakları izleyin

Le Figaro yardımcı editörlerinden J. Christophe Buisson Meriç Nehri'nin bulunduğu Türkiye-Yunanistan sınırında hareketlik olduğunu ve birkaç saat içinde önemli şeylerin olacağını yazdı.

Fransız gazeteci J. Christophe Buisson Twiiter hesabından “Bir kaç saat içinde Trakya’da, Meriç nehri üzerindeki Türk-Yunan sınırında olacakları izleyin. Ordular alarmda, siperler inşa ediliyor” diye paylaşım yaptı.

Buisson'un iddiasının üzerinden saatler geçmesine rağmen bölgede herhangi bir krizin çıkmadığı görüldü.

Sosyal medyada Buisson'un provokasyon yaptığı yönünde tepki mesajları paylaşıldı.

Fransız gazetecinin bu açıklamasını Twitter hesabı üzerinden değerlendiren, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal şu değerlendirmeleri yaptı:

"-Le Figaro yardımcı editörlerinden J. Christophe Buisson Meriç nehrinin iki yakasında Türk ve Yunan kuvvetlerinin savaş pozisyonu aldıklarını ve çatışmanın neredeyse an meselesi olduğu söylüyor. Bu içerikli başka mesajlar da paylaşılıyor.

-Yunan/Rum fanatizminin sınır tanımazlığına ve rasyonalite eksikliğine rağmen şimdilik kaydıyla bunu ihtiyatla karşılamak yanlısıyım çünkü Amerika'nın Yunanistan'ı Türkiye'nin üzerine böyle bir dönemde sürme ihtimali zayıf. Bundan sonuç alma ihtimali ise çok daha zayıf.

-İçinde bulunduğumuz çok kutuplu dünya düzeninde böyle bir çatışma NATO içindeki çatlağı derinleştirir. Diğer ülkelerin tavrına göre belki Ankara veya Atina'nın Finlandiya/İsveç'in katılım anlaşmalarını durdurmasına yol açar. NATO açısından büyük bir güç ve prestij kaybı olur.

-Yunanistan bunu tek başına planladıysa zamanlama yanlış. Belki 2020 yılında Türkiye ile silahlı çatışmaya girmesi halinde TR'nin Mısır ile Libya'da ve Doğu Akdeniz'de de İsrail ile çatışmaya sürükleneceğini ve bütün gücünü Yunanistan'a karşı kullanamayacağını düşünmüş olabilir.

-Şimdi patlak verecek bir Türkiye-Yunanistan savaşında Yunanistan Türkiye'ye karşı tek başına kalacağını ve başta Doğu Ege adaları olmak üzere büyük kayıplara uğrayacağını ve hatta savaşın Kıbrıs'a da sıçrayarak orada da aleyhine büyük kayıplarla sonuçlanacağını bilir."