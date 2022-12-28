  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Gündem Fransız gazeteciden Türkiye itirafı: PKK yandaşlarına bu nedenle göz yumuluyor
Gündem

Fransız gazeteciden Türkiye itirafı: PKK yandaşlarına bu nedenle göz yumuluyor

Fransız gazeteci Jean-Michel Brun, 23 Aralık'ta Paris'te düzenlenen silahlı saldırının ardından terör örgütü PKK destekçilerinin şehri yakıp yıktığı gösteriler sırasında Türkiye karşıtı sloganlar atıldığını ve bunun bir sorun teşkil ettiğini söyledi. Jean-Michel Brun, Fransız hükümetinin ülkede bulunan terör örgütü PKK yandaşlarına Türkiye karşıtı politikasına hizmet ettiği için göz yumduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 13:09:00 -
Fransız gazeteciden Türkiye itirafı: PKK yandaşlarına bu nedenle göz yumuluyor

 

Musulmans en France haber sitesinin editörü Brun, geçen haftaki saldırıdan sonra terör örgütü PKK destekçilerinin bölgede şiddete başvurmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in saldırı üzerine bölgeyi ziyaretinden ve basına yaptığı açıklamadan hemen sonra yaşanan şiddet olayları için "Orada Türkiye karşıtı sloganlar atıldı ve bu bir sorun teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Brun, saldırıdan bir gün sonra 24 Aralık'ta terör örgütü PKK destekçilerinin Paris'te bazı araçlara hasar verdiğini, bazılarını da yaktığını, polise farklı cisimler attığını anımsatarak bu durumun, ölenlerin yakınlarına destek gösterisi olmadığının ve siyasi amaçla yapıldığının altını çizdi.

Fransız gazeteci, "Paris'in 10. Bölgesinde dernek statüsüne sahip Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin terör örgütü PKK ile yakın bağlantısı olduğu Fransız yargısınca da biliniyor. Yargıtay 2014'te adı geçen derneğin feshini onamıştı." diyerek aradan 8 yıl geçmesine rağmen derneğin hala açık olduğuna dikkati çekti.

Brun, bu derneğin yetkililerine nasıl müsamaha gösterildiğinin merak edildiğini dile getirerek Fransız hükümetinin izlediği politikaların bunda etkili olduğu değerlendirmesini yaptı.

Jean-Michel Brun, terör örgütü PKK yanlısı Kürt derneklerine, Fransız hükümetinin "Türkiye karşıtı politikasına bir anlamda hizmet ettiği için bir parça göz yumulduğunu" belirterek "Türkiye karşıtı politika, İslamofobiyi besliyor. Hükümetimizin beslediği İslamofobik atmosferin, akli dengesi yerinde olmayan insanları harekete geçirebileceğini düşünebiliriz." yorumunu yaptı.

Brun, saldırının 69 yaşındaki şüphelisi Fransız'ın, daha önce Paris'teki Bercy Parkı'nda mülteci kampında Sudanlı mültecilere kılıçla saldırdığını ve hapisten yeni çıktığını hatırlatarak 23 Aralık'taki saldırının, "siyasi" değil "ırkçı" bir saldırı olduğunu kaydetti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

20000

şerefsiz ing.fransız.abd. yunan rum ermenide köpekleri

Osmanlı Torunları

Yüce mevlam AB pislikleriini kafirlerini keferelerini Firavunlarını Terörlerini Tez Vakitde ya kahar isminle kahru param Parça Etsin cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat Dibine soksun Amin Amin Amin
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23