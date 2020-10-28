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Dünya Fransız feministten ahlaksız çağrı
Dünya

Fransız feministten ahlaksız çağrı

Gazeteci Levy, başörtünün Fransa düşmanlarının üniforması olduğunu ileri sürerek, Müslümanlardan öldürülen provokatör öğretmenin anısı için başörtüsünü birkaç gün çıkarmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:17:00 -
Fransız feministten ahlaksız çağrı

Fransa’daki İslam karşıtlığı her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor... Feminist gazeteci Elisabeth Levy, başörtünün Fransa düşmanlarının üniforması olduğunu ileri sürerek, ülkedeki başörtülü Müslümanların ölümü şüpheli provokatör öğretmenin anısına saygı için birkaç günlüğüne başörtülerini çıkarmaları çağrısı yaptı.

CNEWS kanalında kamusal alanda başörtüsü yasağının getirilip getirilmemesine ilişkin tartışmaya katılan Levy, başörtüsünün birçok kişi için siyasi İslam’ın ve cinsel ayrımın simgesi olduğunu iddia ederek, “Çok sayıda Müslüman, ‘Biz de diğerleri gibi Fransızız, ulusal topluluğun bir parçasıyız’ diyor. Fransa düşmanlarının üniforması da olan başörtüsü için, bir kişinin bile Samuel Paty’nin anısına, ‘bir haftalığına ya da birkaç günlüğüne sağduyu göstererek başörtümü çıkarıyorum’ dememesine şaşırıyorum” diyerek başörtüsünü birkaç günlüğüne çıkarma çağrısı yaparak herkesi şaşırttı.

Öte yandan; videonun sosyal medyada çokça paylaşılmasının ardından, bazı kullanıcılar Levy’nin sarhoş olarak ya da madde kullanarak yayına çıktığı yorumlarıyla tepki gösterdi.

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