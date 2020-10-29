Fransız Ermeniler Türklere saldırdı
Fransa’nın Isere kentinde Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralandı.
Görgü tanıklarının açıklamasına göre, 300-400 Ermeni protestocu A7 otoyolunu her iki yönden ulaşıma kapattı. Lyon ve Marseille yönlerine doğru trafik sıkışıklığı başladı. Trafikte kalanlarla protestocular arasında tansiyon yükselirken Ermeni protestocular, tepki gösteren Türk vatandaşına saldırdı. Ermeni yanlılarının saldırısında 1’i ağır 4 Türk yaralandı. Polis ve ambulansın olay yerine gitmemesi ise tepki çekti.