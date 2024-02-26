Fransız Donanması sessizliğini bozmaya hazırlanıyor: yeni İHA'sı ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi!

Fransız Savunma Bakanı Sebastien Lecornu tarafından 20 Şubat tarihinde yapılan paylaşıma göre Fransız Donanması, daha önce mümkün olandan çok daha dar alanlara iniş yapabilen, tamamen Fransız üretimi yeni insansız hava araçlarının denemelerini başarıyla tamamladı. Test 19 Şubat tarihinde, Mistral sınıfına ait olan amfibi helikopter gemisi Tonnerre’de gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bakan Lecornu, “Artık çok daha kısıtlı bir alana iniş yapabilen bu yeni %100 Fransız İHA’ları için amfibi helikopter gemisinde başarılı denemeler yapıldı. Askeri Programlama Yasası (LPM) somut sonuçlar veriyor: Silahlı kuvvetlerimiz ilk teslimatlarını Mart ayında alacak.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Donanma’nın farklı deniz platformlarında çeşitli insansız hava araçları için operasyonel çerçeveyi keşfetmeyi, test etmeyi ve tanımlamayı amaçlayan PERSEUS programının bir parçasıdır. DT46 insansız hava aracına odaklanan denemeler, gelişmiş insansız sistemlerin Fransız Donanması’nın cephaneliğine entegre edilmesinde ileri bir adım olduğunu gösteriyor.

Paylaşılan görüntüler incelendiğinde DT46 İHA’nın hem dikey kalkış ve iniş (VTOL) hem de kısa pistlerde kalkış ve iniş (STOL) kabiliyetinin teste tabi tutulduğu görülmekte. DT46 İHA’nın VTOL konfigürasyonu ile herhangi bir ekipmana gereksinim duymadan kalkış ve iniş yaptığı, sabit kanatlı (STOL) olan konfigürasyonuyla ise mancınık yardımıyla LHD’den kalkışının gerçekleştirildiği ardından süzülerek geminin kısa pistine iniş yaptığı gözlemlenebilir.DT46 İnsansız Hava Aracı’nın Teknik Özellikleri

Fransız üretimi olan DT46 İHA, Haute-Garonne merkezli bir şirket olan Delair tarafından geliştirilmiştir. İHA’nın VTOL (dikey kalkış ve iniş) versiyonu ya da sabit kanatlı versiyonu olarak yapılandırılabilmesi daha esnek bir operasyon kabiliyeti sunmaktadır. Sabit kanatlı olan versiyonunda kalkış için bir mancınığa ihtiyaç duymaktadır.

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DT46 VTOL İHA, -15°C ila +50°C arasında değişen çeşitli koşullarda ve 35 knot’a kadar rüzgar hızlarında çalışabilen verimli ve esnek hava keşif görevleri için tasarlanmıştır.

defenceturk'net'e göre: Toplam 25 kg ağırlığı ve 5 kg faydalı yük kapasitesi ile 3 saat 30 dakikaya kadar havada kalan İHA, 4,5 metre kanat açıklığına ve 2 metre uzunluğa sahiptir. İHA, 20m² kadar küçük alanlarda dikey kalkış ve iniş için sadece 15 dakika içinde konuşlandırılabilmektedir. Performansı, araçların tespiti, tanınması ve tanımlanması için belirli menzillerle gündüz ve gece operasyonlarında etkili kullanım için uyarlanmıştır.