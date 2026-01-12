Fransız çiftçilerden polise boğa hamlesi: Barikatları böyle yıktılar

Boğalar barikatı yerle bir etti

Greve giden çiftçiler, güvenlik güçlerinin geçişleri engellemek amacıyla kurduğu demir barikatların üzerine boğaları saldı. Kontrolden çıkan ve öfkeyle polislere yönelen hayvanlar, dakikalar içinde kurulan setleri darmadağın etti. Görüntülerde, polisin devasa hayvanlar karşısında geri çekilmek zorunda kaldığı ve barikatların etkisizleştiği net bir şekilde görülüyor.

"Sistem hayvanları da yok etmeyi hedefliyor"

Eylemciler ve sosyal medya kullanıcıları, yaşanan bu durumu ilginç bir şekilde yorumladı. Kurulmak istenen "Şeytani sistemin" sadece insanları değil, hayvancılığı ve doğal yaşamı da yok etmeyi hedeflediğini savunan kitleler, boğaların polise saldırmasını "Doğanın uyanışı" olarak nitelendirdi. "Fransa'nın boğaları bile kimin haklı olduğunu anladı" yorumları, direnişin sembolü haline geldi.

Küresel tarım savaşı kızışıyor

Fransa’daki bu sert müdahale ve karşılık, Avrupa genelinde yayılan çiftçi öfkelerini bir kez daha tetikledi. Hayvanların da dahil olduğu bu mücadele, modern sistemin dayatmalarına karşı kırsal kesimin verdiği varoluş savaşının en sert örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.