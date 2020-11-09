Fransız Charlie Hebdo ‘terör’ dergisi!

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Avrupa Gazeteciler Derneği (AGD) Başkanı Adnan Fişenk Fransa’da yayın yapan tetikçi Charlie Hebdo dergisinin skandallarına bir yenisini daha kattığını belirtti. Fişenk, Hebdo’nun yaptığının bir terör faaliyeti olduğuna işaret etti.

Fişenk, şunları dile getirdi: “Farklı dinlere mensup insanları kin ve nefret yayınları ile dünya barışını sabote eden sadece teröre hizmet edecek bir yayın yapan bu paçavra parçası dergi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam dünyasını hedef almasını fırsat bilerek ve bundan cesaret alarak, ortalığı karıştırdığı yetmiyormuş gibi şimdi de Türkiye’yi hedef gösterme gafletinde bulunmuştur. Bu Macron denilen zavallı iç siyasetteki tükenmişliğini dinler arası kışkırtma ile aklınca kendini kurtarma çabasından hareketle, Hristiyan inancında olanlara farklı bir düşman yaratarak algı operasyonu çekmeye çalışmaktadır.”

Özür bekliyoruz

Fransız yöneticileri özre davet eden Adnan Fişenk, şöyle devam etti: “Fikir ve basın özgürlüğü adı altında sevgili Peygamberimize ve Cumhurbaşkanımıza, yapılan hakaretin müsebbibi Yunan Dimokratia Gazetesi ile Fransız Charlıe Hebdo dergisini, ayrıca maksatlı yapılan bu organize saldırılarda başı çeken Macron’u şiddetle kınıyor, en kısa zaman da Macron ve suç ortaklarının İslam aleminden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür dilemeye davet ediyorum.”