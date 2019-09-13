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Fransız belediye başkanına vergi kaçakçılığından hapis cezası

Paris Ceza Mahkemesi, başkentin banliyölerinden Levallois-Perret Belediye Başkanı Patrick Balkany'ye, vergi kaçakçılığından 4 yıl hapis cezası verdi

13 Eylül 2019 Cuma 18:11
Fransız belediye başkanına vergi kaçakçılığından hapis cezası

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Levallois-Perret Belediye Başkanı Patrick Balkany, vergi kaçakçılığından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, Balkany'ye, 2009-2014 yıllarında vergi kaçırdığı gerekçesiyle 4 yıl hapis ve 10 yıl seçime katılamama cezası verdi.

Balkany'nin avukatı Eric Dupond-Moretti, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Patrick Balkany'nin eşi ve Levallois-Perret Belediye Başkanı Yardımcısı İsabelle Balkany'e de 3 yıl hapis ve 10 yıl seçime katılamama cezası verildi.

Balkany çiftinin, yolsuzluk suçlamasıyla 18 Ekim'de bir duruşmasının daha olacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:11
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