Fransız belediye başkanına vergi kaçakçılığından hapis cezası Paris Ceza Mahkemesi, başkentin banliyölerinden Levallois-Perret Belediye Başkanı Patrick Balkany'ye, vergi kaçakçılığından 4 yıl hapis cezası verdi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Levallois-Perret Belediye Başkanı Patrick Balkany, vergi kaçakçılığından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Ceza Mahkemesi, Balkany'ye, 2009-2014 yıllarında vergi kaçırdığı gerekçesiyle 4 yıl hapis ve 10 yıl seçime katılamama cezası verdi. Balkany'nin avukatı Eric Dupond-Moretti, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Patrick Balkany'nin eşi ve Levallois-Perret Belediye Başkanı Yardımcısı İsabelle Balkany'e de 3 yıl hapis ve 10 yıl seçime katılamama cezası verildi. Balkany çiftinin, yolsuzluk suçlamasıyla 18 Ekim'de bir duruşmasının daha olacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.