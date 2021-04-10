Fransız basınından şaşırtan çıkış: Türkiye mağdur edildi

Fransız L'Opinion gazetesi, Türkiye'nin, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasındaki kavganın "mağduru" olduğunu yazdı.

Gazetenin haberinde, Michel ve von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede meydana gelen oturma düzeni ve protokol olayının "Ankara'ya düşman" ve Fransa'da da etkin olan medya ve siyasi çevrelerce eleştirildiği aktarıldı.

Haberde, "Gerçek ise oldukça farklı. Birkaç aydır AB ile yakınlaştığını göstermeye çalışan ve göstermesi faydasına olan Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu." ifadesi kullanıldı.

AB Konseyi Başkanı'nın devlet başkanı, AB Komisyonu Başkanı'nın ise başbakan seviyesinde olduğu belirtilen haberde, Brüksel'de Michel ile von der Leyen'in ekiplerinin her zaman karşı karşıya geldiği kaydedildi.

Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede yaşanan protokol olayı, AB Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi Başkanı arasındaki rekabeti gösteriyor. Burada Türkler aktör olmaktan çok seyirci oldu." yorumu yapıldı.

Michel ve von der Leyen'in aynı siyasi çizgide olmadıkları vurgulanan haberde, bu nedenle aralarındaki anlaşmazlığın güçlendiğine dikkat çekildi.

Haberde, Michel'in Ankara'daki görüşmede nezaketen veya diplomatik olarak von der Leyen'e sandalye gelmeden ayakta kalması beklendiği ancak "rahat şekilde" oturduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Görüşmede uygulanan protokolde, AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Yani AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır" açıklamasına vurgu yapılan haberde, Brüksel tarafının bu açıklamayı yalanlamadığı kaydedildi.

Haberde görüşlerine yer verilen Fransa'daki merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) Avrupa Parlamentosu milletvekili Arnaud Danjean, "(Michel ile von der Leyen arasındaki) İlişki ilk günden bu yana nefretle dolu. Türkiye'deki sahne en görünen sahne ama ikisi ile ekipleri arasında neredeyse her gün başka sahneler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı Michel'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması ziyaretten bu yana Avrupa basınına konu oluyor.

AB Komisyonu, von der Leyen'e Michel ile protokolde aynı şekilde davranılması gerektiğini savunuyor. Deneyimli birçok diplomat ve hatta AB Komisyonu'nun eski başkanı Jean-Claude Juncker de AB protokolünde AB Konseyi Başkanı'nın birinci sırada, AB Komisyonu Başkanı'nın ise ikinci sırada geldiğini söylüyor.