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Spor Fransız basınından 2 gol atan Yusuf Yazıcı'ya övgüler
Spor

Fransız basınından 2 gol atan Yusuf Yazıcı'ya övgüler

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:32:39 -
Fransız basınından 2 gol atan Yusuf Yazıcı'ya övgüler

PARİS (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, lig maçında Lorient'a karşı attığı 2 golün ardından Fransız basınından tam puan aldı.

L'Equipe gazetesinin haberinde, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın attığı 2 gol sayesinde Lille'in Lorient'ı yendiği ve ligde Paris Saint-Germain'in (PSG) 2 puan gerisinde ikinci sıraya yerleştiği belirtildi.

Lille'in Lorient'a karşı zaferinin "büyük mimarının" Yusuf Yazıcı olduğu vurgulanan haberde, Yusuf'un maçta asist de yaptığı kaydedildi. Gazete, Yusuf Yazıcı'yı maçın adamı seçti.

Foot Mercato'nun "Lille ve Yusuf Yazıcı Lorient'ı hezimete uğrattı" başlıklı haberinde, Yusuf Yazıcı'nın 2 gol attığının altı çizildi.

Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde de Yusuf Yazıcı'nın 2 gol atarak Lille'de yeniden parladığı vurgulandı.

Milli futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde 2 kez 3'er gol atarak "hat-trick" yaptıktan sonra ligde ilk kez bir maçta 2 gol attığı kaydedilen haberde, Yusuf Yazıcı'nın maçta klas hareketlerini artırdığı belirtildi.

Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'nde ve Ligue 1'de en skorer futbolcu olduğu vurgulanan haberde, milli futbolcunun Lille takımının artık vazgeçilmez oyuncusu olarak göründüğü ifade edildi.

Le Parisien gazetesinin haberinde ise Yusuf Yazıcı'nın dünkü maçta 2 gol atıp, 1 asist yaparak farkını ortaya koyduğu kaydedildi.

Lille, dün Yusuf Yazıcı'nın 2 gol kaydettiği 11'inci hafta karşılaşmasında Lorient'i 4-0 mağlup etmişti.


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