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Spor Fransız basını yazdı: İşte Beşiktaş'ın yeni hedefi!
Spor

Fransız basını yazdı: İşte Beşiktaş'ın yeni hedefi!

Fransız basını, Beşiktaş'ın Ferencvaros'tan Aissa Laidouni'yle ilgilendiğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 09:35:00 -
Fransız basını yazdı: İşte Beşiktaş'ın yeni hedefi!

Beşiktaş , yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken kadroda yaşanacak değişim için de çalışmalar gerçekleştiriliyor. Siyah-Beyazlılar, ara transferde nokta atışı takviyeler adına hummalı bir çaba içerisinde. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın yeni bir ismi listesine dahil ettiği belirtildi.

Foot Mercato internet sitesinde yer alan habere göre Kara Kartal, Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen Laidouni ile ilgileniyor. Haberde, Beşiktaş'ın yanı sıra bazı İngiliz kulüpleri, Celtic ile Wolfsburg‘un da Tunuslu oyuncuyla ilgilendiği bildirildi. Özellikle de kulübü Ferencvaros‘un, 4 milyon Euro'luk tazminat karşılığında Laidouni'yi bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.

Aissa Laidouni'nin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. Laidouni, 28 kez Tunus Milli Takım formasını giyerken, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu 2020 yılında Romen ekibi Voluntari'den Ferencvaros'a transfer oldu. Macar ekibi Laidouni'yi 600 bin Euro karşılığında transfer etti.

Laidouni kulüp kariyerinde 208 karşılaşmada forma giydi. Tunuslu oyuncu toplamda 19 gol atarken, 22 de asist yaptı. Yıldız orta saha, Fransa'da Angers ve Chambly takımlarının da formasını giydi. Laidouni bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor 'a karşı 2 maçta da forma giydi.

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