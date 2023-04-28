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Gündem Fransız basını Kılıçdaroğlu’nu öveceğim derken batırdı
Gündem

Fransız basını Kılıçdaroğlu’nu öveceğim derken batırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-28 09:37:00 - 2023-04-28 09:40:48
Fransız basını Kılıçdaroğlu’nu öveceğim derken batırdı

Fransız medya kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karizmasına sahip olmadığını belirttiği Kılıçdaroğlu için dikkat çekici ifadeler kullandı.

Türkiye'de 14 Mayıs seçim sürecini yakından takip eden ülkelerden biri de Fransa oldu.

Avrupa ülkesindeki medya kuruluşu France 24, 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu analiz etti.

 

"Karizma eksikliği nedeniyle eleştiriliyor"

Kılıçdaroğlu ile ilgili daha önce karizma konusunda yapılan yorumlara bir yenisini ekleyen medya organı, "Sık sık karizma eksikliği nedeniyle eleştiriliyor." diye yazdı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

74 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmasına sahip olmadığına dikkat çekildi.

"Bu eksiklik, bazen kendi kendine bir karizma biçimidir"

CHP Lideri'nin, buna rağmen karizma sahibi olduğu belirtilerek şöyle denildi:

 

Karizma eksikliği de bazen kendi kendine bir karizma biçimidir. Ancak bu, seçim kampanyasında gerçekten bir sorun değil. Kılıçdaroğlu herkes gibi konuşur, bu da ona kızmayı zorlaştırır.

 

"Sessiz, tatlı dilli"

Kemal Kılıçdaroğlu için ayrıca bir de imaj çizmeye çalışılan haberde, "Entelektüel bir tarza sahip. Sessiz, tatlı dilli bir figür." ifadeleri kullanıldı.

 

 

"Çok az tanınıyordu"

Diğer taraftan söz konusu isim için, "Cumhurbaşkanlığı yarışına kadar uluslararası sahnede çok az tanınıyordu." hatırlatması yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun, geçmişte Maliye Bakanlığı'nda devlet memuru olarak çalıştığı, sonrasında CHP'ye katıldığı notu paylaşıldı.

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