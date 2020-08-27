Fransız bakandan Türkiye'ye yönelik haddini aşan sözler

Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de durdurmaya çalışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) Fransa ve İtalya ile birlikte Kıbrıs açıklarında tatbikat başlattı. Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın tutumuna tepki göstererek bölgede gerilim peşinde koşan Rum-Yunan ikilisini Türkiye'ye karşı teşvik ettiğini belirtti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile askeri üs anlaşması imzalayan ve Türkiye’ye karşı tatbikata katılan Fransa’ya sert tepki göstererek, "3 bin km ötedeki Fransa’nın burada ne işi var, bu tatbikatla neyi amaçlıyorsunuz. Türkiye Kıbrıs’ta garantör ülke, Fransa ile Rumların anlaşması uluslararası hukuka aykırı" dedi.

Kıbrıs’ta garantör Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin onayı olmadan Rumlarla Fransa arasında imzalanan askeri üs anlaşmalarının geçersiz olacağını vurgulayan Tatar, "İmzalanan anlaşmalar da yapılan bu tatbikat da yanlıştır" diye konuştu.

Fransız bakan haddini aştı

Fransa Savunma Bakanı Florance Parly ise Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

Tatbikata Yunanistan ve Rum yönetimine Doğu Akdeniz’de destek vermek amacıyla katıldıklarını söyleyen Fransız bakan "Doğu Akdeniz bir gerilim alanına dönüşüyor, uluslararası hukuka saygı istisna değil, kural olmalıdır. Mesajımız net: Diyaloğa öncelik, işbirliği ve diplomasi. Böylece Akdeniz bir istikrar ve uluslararası hukuka saygı gösterilen bir alana dönüşür" diye konuştu.

Türkiye’ye yönelik haddini aşan bir ifade kullanan Parly, "Doğu Akdeniz bazılarının heveslerinin oyun alanı olmamalı" dedi.