  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fransız bakandan Türkiye'ye yönelik haddini aşan sözler
Gündem

Fransız bakandan Türkiye'ye yönelik haddini aşan sözler

Fransa Savunma Bakanı Florance Parly, Türkiye'ye yönelik haddini aşan sözler sarfetti. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek olacaklarını belirten Parly, "Doğu Akdeniz bazılarının heveslerinin oyun alanı olmamalı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:54:00 -
Fransız bakandan Türkiye'ye yönelik haddini aşan sözler

Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de durdurmaya çalışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) Fransa ve İtalya ile birlikte Kıbrıs açıklarında tatbikat başlattı. Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın tutumuna tepki göstererek bölgede gerilim peşinde koşan Rum-Yunan ikilisini Türkiye'ye karşı teşvik ettiğini belirtti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile askeri üs anlaşması imzalayan ve Türkiye’ye karşı tatbikata katılan Fransa’ya sert tepki göstererek, "3 bin km ötedeki Fransa’nın burada ne işi var, bu tatbikatla neyi amaçlıyorsunuz. Türkiye Kıbrıs’ta garantör ülke, Fransa ile Rumların anlaşması uluslararası hukuka aykırı" dedi.

Kıbrıs’ta garantör Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin onayı olmadan Rumlarla Fransa arasında imzalanan askeri üs anlaşmalarının geçersiz olacağını vurgulayan Tatar, "İmzalanan anlaşmalar da yapılan bu tatbikat da yanlıştır" diye konuştu.

Fransız bakan haddini aştı

Fransa Savunma Bakanı Florance Parly ise Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

Tatbikata Yunanistan ve Rum yönetimine Doğu Akdeniz’de destek vermek amacıyla katıldıklarını söyleyen Fransız bakan "Doğu Akdeniz bir gerilim alanına dönüşüyor, uluslararası hukuka saygı istisna değil, kural olmalıdır. Mesajımız net: Diyaloğa öncelik, işbirliği ve diplomasi. Böylece Akdeniz bir istikrar ve uluslararası hukuka saygı gösterilen bir alana dönüşür" diye konuştu.

Türkiye’ye yönelik haddini aşan bir ifade kullanan Parly, "Doğu Akdeniz bazılarının heveslerinin oyun alanı olmamalı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmet

Söz çok doğru. Önemli olan burada bazıları diye kastedilen kimler? Herhalde en başa fransayı yazmak gerekir
  • Yanıtla

diyarbakırlı

Sn Florance Parly hanımefendi dilerseniz Türk Donanmamızı Manş denizine gönderelim ve bu konuda sizler ne tepki verirsiniz. Demezmisiniz ki efendim Manş denizi Fransa'nın körfezi kıyısında ve sizin bu bölgede ne işiniz var, öyle mi Sn Bakan.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'
Gündem

Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'in İyon denizine ilişkin açıklamasının savaş ilanı olduğunu söyledi.
Ahlaksız kadın, erkek çıktı! Gözaltına alındı
Gündem

Ahlaksız kadın, erkek çıktı! Gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan bir skandalın üzerine başka bir skandal daha gündeme geldi. Yarı çıplak pozları ile internet ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı