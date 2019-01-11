Fransız bakan: Polis sarı yeleklileri vursun

MÜNÜBE YILMAZ

Gezi ayaklanması sırasında Türkiye’ye sürekli demokrasi dersi vermeye yeltenen Batı’nın gerçek yüzü bir defa daha ortaya çıktı.

Fransa’nın eski milli eğitim bakanlarından Luc Ferry, önceki gün verdiği bir röportaj sırasında, Fransız polisi ve askerinin silahlarını herkes için kullanabilmesi ve sarı yelekli protestoculara ateş edebilmesi gerektiğini söyledi.

Sarı yeleklilerin gösterilerinde şimdiye kadar 10 kişinin ölmesini, binden fazla kişinin de yaralanmasını umursamayan 68 yaşındaki Ferry, Fransa’nın dünyanın dördüncü büyük ordusu olduğunu hatırlatarak, “Bu alçak sarı yeleklileri yok etmeye gücümüz yeter. Polis eylemcilere acımasın” ifadelerini kullandı.