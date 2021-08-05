  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe yeni transferi açıkladı
Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının hafta sonu gidiyor!
Beşiktaş’ın Mert Günok planı
Kayseri'de FETÖ operasyonu! 4 zanlı gözaltına alındı
Gündem Fransız astronot uzaydan paylaştı!
Gündem

Fransız astronot uzaydan paylaştı!

Fransız astronot 9 gündür Türkiye'de yaşanan orman yangınının görüntüsünü uzaydan paylaştı. Astronot Thomas Pesquet, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türkiye'de çıkan orman yangınlarının uzaydan görüntüsünü paylaştı. Aşırı hava olaylarının insanları tehdit ettiğini vurgulayan astronot dumanların Akdeniz'e kadar taşındığını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 12:23:00 -
Fransız astronot uzaydan paylaştı!

Astronot Thomas Pesquet, uzaydan çekilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Pesquet " Acı veren bir bakış. Uzakta, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda olsak da aşırı hava olayları korkutucu. Sıklıklarının ve yayılma artışının küresel ısınma nedeniyle olduğunu ve insanların onları gözlemlediğimiz bu anlarda tehdit altında olduğunu biliyoruz." yazdı.

Çekilen iki fotoğrafı paylaşan Pesquet, ikisinin de yakın zamanlarda meydana gelen aşırı hava olayları kaynaklı olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:

"Yakın zamandan iki örnek: Karayipler’de geçen aydan Elsa Kasırgası ve Akdeniz’e kadar taşınan dumanlarla Türkiye’den son günlerdeki orman yangınları "

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay