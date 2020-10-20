Fransız askerleri Macron'un özel talimatıyla Mali'den kaçırırken yakalandılar! Sandıklardan bakın ne çıktı

Afrika ülkelerini yüz yıllarca sömürerek onları fakirleştirip, kendilerini zenginleştiren Avrupa ülkeleri sömürgecilik ruhundan 21. yüz yılda da vazgeçmedi. Son olarak Fransız askerleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un özel talimatıyla Mali'de operasyon gerçekleştirirken suç üstü yakalandı.

Sandıklarca saf altın yakalandı

Fransız askerleri Macron'un talimatıyla Mali'den askeri mühimmat adı altında sandıklar dolusu saf altın kaçırmaya çalıştı. Mali Gümrük personelinin denetiminde mühimmat denen sandıkların içinden yüzlerce kilogram ağırlığında saf altın çıktı. O anlar Mali gümrük personeli tarafından kameralarla dünyaya gösterildi. 'Vahşi Batı'nın Müslümanları sömürerek nasıl zengin olduğu bu görüntülerle bir kez daha ispat edilmiş oldu.