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Dünya Fransız askeri üssüne saldırı
Dünya

Fransız askeri üssüne saldırı

Mali'nin Gao bölgesindeki Fransız askeri üssüne roketli saldırı düzenlendiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 05:41:00 -
Fransız askeri üssüne saldırı

Fransız medyası, ülkenin kuzeyinde yer alan askeri üssün roketli saldırıya uğradığını yazdı.

Olaya ilişkin detay verilmezken, İtalya Savunma Bakanlığı da üste görev yapan 20 İtalyan askerinden yaralanan kimse olmadığını açıkladı.

Açıklamada, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'nin durumu yakından takip ettiği kaydedildi.

Fransa'nın Mali'deki ana askeri üssünün bulunduğu Gao, aynı zamanda ülkenin 2013'ten bu yana bölgede yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nun da merkezi olarak biliniyor.

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