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Aktüel

Fransız aktör Michel Piccoli hayatın kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:02:30 -
Fransız aktör Michel Piccoli hayatın kaybetti

PARİS (AA) - Fransız sinemasının önemli isimlerinden Michel Piccoli, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Piccoli'nin ailesinden yapılan açıklamada, ünlü aktör ve yönetmen Piccoli'nin 12 Mayıs'ta hayatını kaybettiği duyuruldu.

27 Aralık 1925'de başkent Paris'te müzisyen bir ailede dünyaya gelen Piccoli, 1963'te Fransız yönetmen Jean-Luc Godard’ın "Le Mepris" adlı filmiyle ün kazandı.

Piccoli, "La belle noiseuse", "Atlantic City" ve "La Grande Bouffe" gibi 150'den fazla filmde rol aldı.

1960'lı yıllarda tiyatro alanında önemli çalışmalara imza atan Piccoli'nin son çalışması kendisinin yönettiği "C'est pas tout a fait la vie dont j'avais reve" adlı film oldu.

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