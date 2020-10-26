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Dünya Fransa’ya tepkiler çığ gibi
Dünya

Fransa’ya tepkiler çığ gibi

Macron’un İslam düşmanlığı ve Hazreti Muhammed’e hakaretlerine İslam coğrafyasından tepkiler sel gibi yükseliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:34:00 -
Fransa’ya tepkiler çığ gibi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına Arap dünyasından tepkiler sürerken, Fransız malları ve Fransa’ya seyahata karşı boykot çağrıları da yükseliyor. 

Suriye’nin kuzeyinde yer alan Müslümanların yanı sıra Filistin, Ürdün, Fas, Cezayir, Yemen, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, İran ve Libya’daki Müslüman halk Fransa’ya ve Macron’a tepkilerini sürdürüyor. Mısır’da El-Ezher Üniversitesi’nin Şeyhi Ahmed Tayyib “İslam’ı politik çatışmaya sürükleme, Peygamber’e (S.A.V) karşı yapılan maksatlı saldırı kaos için yapılan planlı bir kampanyadır. İslam Peygamberi’ne kötü davranışa bahane uyduranlara şunu derim; ‘Gerçek kriziniz, dar kapsamlı ajandalarınız ve düşüncelerinizdeki çifte standardınız sebebiyledir” derken Türkiye’de yaşayan Mısırlılar da Fransız malları ve Fransa’ya seyahata karşı boykot çağrısında bulundu. 

Fransa özür dilesin

Ürdün’deki Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan), Macron’un bu saldırgan söylemden vazgeçmesini isteyerek, halklar arasında nefreti kışkırtan ve aşırılığa hizmet etmekten başka bir işe yaramayan bu hakaretlerden dolayı Fransa’nın İslam ümmetinden özür dilemesi gerektiğini belirtti. 

Ağzında kemik olan köpek

Gazze’deki Filistinliler gibi Batı Yaka’daki Filistinliler de tüm dünya Müslümanlarını Fransa’ya açık bir tavır takınmaya ve Fransız mallarını boykot etmeye çağırırken, Macron’u “ağzında kemikli köpeğe” benzettiler.

Macron’a tepki gösteren Yemen halkı gibi Balıkçılık Bakanı Fehd Kifayin de Müslümanların duygularına hakaret içerikli karikatürleri yayınlamayı sürdürmenin “akılsızca bir davranış” olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han da Macron’un İslam’a saldırarak İslamofobi’yi cesaretlendirmesine tepki gösterdiğini belirtip “beyaz ırkçılar veya Nazi teröristleri” yerine İslam’a saldırmanın Müslümanları kasten kışkırtmayı seçtiğine işaret etti.

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