Fransa'ya tepkiler büyüyor

Arap dünyası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına tepki verirken, Fransız mallarının boykot edilmesi ve Fransa'ya seyahat kısıtlama çağrıları da artıyor.

Mısır'da El Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib, "Şimdi, İslam'ı siyasi çatışmaya sürüklemek, Peygamber'e (S.A.V) yönelik amaçlı bir saldırıyla başlayan kaos yaratmak için planlanmış bir kampanyaya tanık oluyoruz" dedi.

Seçim anlaşmazlıkları ve siyasi piyasalardaki ucuz müzayedelerin kurbanı olmayı İslami semboller ve kutsallarını kabul etmediklerini söyleyen Tayyib, şunları söyledi:

"İslam Peygamberine kötü muamelede bulunmak için bahane uyduranlara şunu söylüyorum:" Gerçek kriziniz, dar gündeminizden ve düşüncelerinizdeki çifte standarttan kaynaklanıyor. "

Tayyib, düşünce özgürlüğü adı altında çatışmayı körüklememeye çağırdı.

Öte yandan Türkiye'de yaşayan Mısırlılara ifade özgürlüğü adı altında Peygamberimize hakaret yapan Fransız mallarının boykot edilmesi ve Fransa'ya seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Cemaati yaptığı açıklamada, İslam ümmetine yönelik saldırının ırkçılık ve içlerindeki kinleri nedeniyle olduğunu belirtti.

Fransız hükümetinden bu saldırgan söylemden vazgeçmesini isteyen Ürdün'deki müslüman Kardeşler, Fransa'nın, halklar arasında nefret uyandıran ve aşırılığa hizmet olan bu hakaretler için İslam ümmetinden özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Gazze'de Vakıflar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransız basınındaki sistematik saldırı kampanyasının Müslümanların duygularına saygı göstermediği belirtildi.

İslam ülkelerindeki hükümetlere çağrıda bulunan bakanlık, Fransız hükümetine karşı açık bir duruş talep etti ve tüm dünyadaki Müslümanlardan Fransız mallarını boykot etmelerini istedi.

Filistin İslami Cihad Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un Müslümanların duygularını önemsememesinin aşırılık ve ırkçılığı geliştirdiği belirtildi.

Açıklamada tüm dünyanın, İslama ve Peygamber Hz. Muhammed'e (S.A.V) yapılan hakaretin "kırmızı çizgi" olduğunu ve bu nefret dolu ırkçı eylemlerin sessiz kalmaması gerektiğini anlaması gerektiği kaydedildi.

Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Kifain Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Müslümanların duygularını aşağılayan karikatürler yayınlamaya devam etmenin "akıllıca" olmadığını söyledi.