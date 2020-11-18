Fransa'ya soğuk duş! Yaklaşık 8 dakika sonra...
Fransız firmanın iki Avrupa uydusunu taşıyan roketi, kalkış yapmasından yaklaşık 8 dakika sonra düştü.
Fransa, 16 Kasım'da uydu fırlatma işleminin başarısızlıkla sonuçlanmasından hatalı kablo kullanımını sorumlu tuttu. Fransız Arianespace isimli firmadan yapılan açıklamada, kalkıştan yaklaşık 8 dakika sonra düşen Avrupa Uzay Ajansı'na ait Vega roketinde kabloların hatalı yerleştirilmiş olabileceğini bildirdi.
Roketin kalite kontrol ve insan hatasından dolayı düştüğünü söyleyen şirket yetkilisi Roland Lagier, "dördüncü aşama AVUM nozul aktivasyon sisteminin entegrasyonuyla ilgili bir sorun, başlatıcının kontrolünün kaybedilmesinin en olası nedeni" dedi.
Fransız Guyanası'ndaki üsten fırlatılan roket, İspanya'nın ilk dünya gözlem uydusu SEOSAT ile Fransa'nın üst atmosfer etkinliklerini incelemek için tasarlanan TARANIS isimli uyduyu taşıyordu.
Vega roketleri en son 2019 yılının Temmuz ayında benzer bir fırlatma başarısızlığı yaşamıştı.