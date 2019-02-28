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Fransa'ya 'Sarı Yelekliler' darbesi!

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkede günlerce yaşanan 'Sarı Yelekliler' protestolarının ülke ekonomisini kötü etkilediğini belirterek, 2018'in son çeyreği ile 2019'un ilk çeyreğinde büyümede yüzde 0,2 puanlık düşüş yaşandığını açıkladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:36
Fransa'ya 'Sarı Yelekliler' darbesi!

Fransız Ekonomi Bakanı Le Maire yaptığı açıklamada, 'Sarı Yelekliler'in eylemlerinin ülke ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Yaşanan olayların, geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreğindeki ekonomik büyümeye yüzde 0,2 puanlık negatif etti ettiğine dikkati çeken Le Maire, eylemlerin aynı zamanda ülkeyi çıkmaza sürüklediğini de hatırlattı.

IMF büyümeyi yüzde 1,5ê çekmişti

Uluslararası Para Fonu (IMF), geçen ay yayımladığı raporda, Sarı Yelekliler'in gösterileri nedeniyle Fransa'daki büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,5'e çekmişti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen eylemler 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybederken 2 binden fazla kişi de yaralandı. 8 bin 400 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde, bin 796 kişi de hapis cezasına çarptırıldı.

Eylemler nedeniyle işsiz kalanların sayısı 72 bin 675'e yükselirken, bunun devlete maliyeti 38 milyon avro oldu. Yine eylemler nedeniyle mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar avroyu aştı, gıda sektörü de yaklaşık 13 milyar avro zarar etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:36
  1. Fransız Ekonomi Bakanı Le Maire
  2. Sarı Yelekliler

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  • mehmetmehmet35 dk önce
    Allah daha beter etsin. Bu günleri de aratsın kurban olduğum.

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