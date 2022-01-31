  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fransa'ya resti çektiler: 72 saat içinde ülkeyi terk etsin
Dünya

Fransa'ya resti çektiler: 72 saat içinde ülkeyi terk etsin

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Mali yönetiminin "gayrimeşru" olduğunu söylemesinin ardından kriz patlak verdi. Mali Hükümeti, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'in 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 18:49:00 -
Fransa'ya resti çektiler: 72 saat içinde ülkeyi terk etsin

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın darbeyle yönetime gelen Mali yönetimini hedef alan sözleri sonrası Mali Fransa'ya rest çekti.

72 saat süre verdi

Mali Hükümeti, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'in 72 saat içinde ülke topraklarını terk etmesini istedi.

"Bölgesel ve uluslararası ortaklar Mali'ye cevap vermeli"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Mali'deki cunta yönetiminin "gayrimeşru" olduğunu ve "sorumsuzca" önlemler aldığını belirterek bölgesel ve uluslararası ortakların Mali'ye "kararlı" ve "sert" şekilde yanıt vermesi gerektiğini belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay