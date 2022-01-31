Fransa'ya resti çektiler: 72 saat içinde ülkeyi terk etsin
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Mali yönetiminin "gayrimeşru" olduğunu söylemesinin ardından kriz patlak verdi. Mali Hükümeti, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'in 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın darbeyle yönetime gelen Mali yönetimini hedef alan sözleri sonrası Mali Fransa'ya rest çekti.
72 saat süre verdi
Mali Hükümeti, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'in 72 saat içinde ülke topraklarını terk etmesini istedi.
"Bölgesel ve uluslararası ortaklar Mali'ye cevap vermeli"
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Mali'deki cunta yönetiminin "gayrimeşru" olduğunu ve "sorumsuzca" önlemler aldığını belirterek bölgesel ve uluslararası ortakların Mali'ye "kararlı" ve "sert" şekilde yanıt vermesi gerektiğini belirtmişti.