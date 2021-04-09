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Dünya Fransa'ya çağrı! "Artık gereğini yapın"
Dünya

Fransa'ya çağrı! "Artık gereğini yapın"

YTB Başkanı Abdullah Eren, terör örgütü PKK'nın Fransa'da Türklere ve İslami yapılara yönelik saldırıları nedeniyle yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 09:34:00 -
Fransa'ya çağrı! "Artık gereğini yapın"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, sosyal medya hesabından Fransa'nın Marsilya kentinde PKK terör örgütü sempatizanları tarafından Türk Kültür Merkezi'ne ve mescitlere yapılan saldırılara yönelik Fransa'yı harekete geçmeye çağıran bir mesaj paylaştı.

Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK destekçilerinin Fransa'nın Marsilya kentinde bulunan Türk Kültür Merkezi'ne ve mescitlere saldırdığını belirterek, "Fransa'da 1 haftada Türk toplumunu hedef aldıkları 4. saldırı bu! Oradaki kamu güvenliğine de zarar veren bu teröristler için Fransa'yı artık gereğini yapmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

gurbetçi

Fransa terör örgütüne karşı bir şey yapmaz. Yeter ki onları Türklere karşı kışkırtmasın. Türkiye 'nin yapacağı en güzel şey Fransız kültür merkezlerini kapatmak.
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dürüst

SYN.BAŞKAN KEDİ YE CİĞER TESLİM EDİLMEZ,EDİLSE DE YEME DENİLMEZ,FRANSANIN HUYU BOZUK.
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