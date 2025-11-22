Amazon’dan kritik hamle: Robot ordusu geliyor, milyonlarca iş tehdit altında

Yapay zekâ ve robotik alanında yaşanan hızlı gelişmeler, uzun süredir tartışılan küresel işsizlik krizinin artık kapıda olduğunu gösteriyor. Bu hafta Amazon cephesinden gelen açıklamalar, otomasyonun iş gücünde köklü bir dönüşümü başlatmak üzere olduğunu kanıtladı. Uzmanlara göre dünya, yakın gelecekte milyonlarca insanın işini makinelere kaptırdığı yeni bir çağın eşiğinde.

Amazon robot kullanımını maksimum seviyeye çıkarıyor

Amazon Robotics Teknoloji Şefi Tye Brady, Web Summit 2025’te yaptığı konuşmada şirketin stratejisini net bir ifadeyle açıkladı:

“Her türlü sıradan, tekrar eden ve monoton işi ortadan kaldıracağız.”

Bu sözler, Amazon’un “vasıfsız” sayılan işlerin büyük bölümünü çok yakın bir gelecekte robotlara devredeceği anlamına geliyor. Şirket içinde sızan yazışmalar da bu dönüşümün boyutunu gözler önüne seriyor.

600 bin işe alım iptal edilebilir

Şirket içi analizlere göre ABD’de 2027’ye kadar 160 bin potansiyel işe alım robotlar nedeniyle gereksiz hale gelecek. 2033’e gelindiğinde ise bu sayı 600 binin üzerine çıkabilir. Bu yalnızca Amazon içinde öngörülen tablo… Uzmanlar, lojistikten üretime, hizmet sektöründen perakendeye kadar hemen her alanda zincirleme iş kayıplarının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor.

Florida’da kurulan 650.000 metrekarelik yeni robotik mega depo, dönüşümün en somut örneklerinden biri. Burada ürün toplama, paketleme ve sevkiyat süreçlerinin yaklaşık yüzde 75’i robotlar tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Blue Jay ve Vulcan gibi yeni nesil robotlar, depo içindeki işleri neredeyse tamamen devralmış durumda. Buna ek olarak Project Eluna adlı yapay zekâ modeli, lojistik kararlarını gerçek zamanlı optimize ederek insan müdahalesini minimuma indiriyor.

Amazon’un yan planı: Future Ready 2030

Dev şirket, otomasyonun yol açacağı iş kayıplarını azaltmak amacıyla 2,5 milyar dolarlık Future Ready 2030 programını başlattı. Bu program, 2030 yılına kadar 50 milyon kişiye eğitim ve yeni beceriler kazandırmayı hedefliyor. Amazon, bu dönüşümün insanlara yeni kariyer fırsatları yaratabileceğini savunsa da uzmanlar aynı fikirde değil.

Ekonomistler, otomasyonun hızının eğitim programlarının kapasitesini aştığını belirterek şu uyarıda bulunuyor:

“Bu ölçekli bir iş kaybını dengelemek mümkün olmayabilir.”

Uzmanlara göre endişe verici olan, yaşanan dönüşümün sadece Amazon’la sınırlı olmaması. Aynı otomasyon dalgasının lojistikten bankacılığa, çağrı merkezlerinden üretim tesislerine kadar birçok sektörde tarihin en büyük işsizlik krizlerinden birine yol açacağı öngörülüyor.