Fransa'nın Ukrayna hamlesi Rusya'yı kızdıracak

La Tribune gazetesine konuşan Fransız bakan, ülkesinin Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna’ya yönelik yeni yardım paketinin bir parçası olarak yüzlerce eski ama 'hala çalışır durumda' personel taşıyıcı zırhlı araç ve Aster30 model uçaksavar savunma sistemi teslim edeceğini aktardı.

Lecornu, "Böylesine geniş bir cephe hattını tutmak için Ukrayna ordusunun zırhlı personel taşıyıcı araçlarımıza ihtiyacı var. Bu, kara birliklerinin hareketliliği için kesinlikle çok önemli. Hala çalışır durumda olan daha önce kullanılmış bu eski ekipman, Ukrayna ordusuna önemli miktarlarda fayda sağlayabilecek. Bu yıl içinde ve gelecek yıl başına kadar bunlardan yüzlercesini gönderebiliriz." dedi.

Fransız ordusu, 40 yılı aşkın süredir kullandığı “VAB” model zırhlı personel taşıyıcılarının yerine, son dönemde yeni nesil 'Griffon' model zırhlı araçları kullanmaya başladı.

Kiev'in uçaksavar savunma kapasitesini güçlendirme yönündeki acil taleplerine yanıt vermek isteyen Paris, “Aster 30” model uçaksavar füze savunma sistemi gönderecek. Fransız bakan, Ukrayna ordusu için bu yaz teslim etmek üzere çok kısa sürede uzaktan kumandalı mühimmat da geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

Lecornu, daha önce yaptığı bir açıklamada ise bazı ulusal silah üreticilerinin Rusya'ya karşı savaşında Ukrayna'ya yardımcı olmak için doğrudan Ukrayna topraklarında en fazla ihtiyaç duyulan askeri teçhizatı üretmeyi planladığını söylemişti.

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Lecornu, "Üç Fransız şirketi, Ukrayna topraklarında yedek parça ve belki de gelecekte mühimmat üretmek için Ukraynalı şirketlerle, özellikle insansız hava aracı ve kara ekipmanı sektörlerinde ortaklıklar kuracak." ifadesini kullanmıştı. Rusya, son bir hafta içinde İHA ve füzelerle Ukrayna’nın enerji alt yapısını yoğun bir şekilde bombardımana tutuyor.