Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fransa'nın küstah teflifine tokat gibi cevap: Cehenneme gidin

Fransa'nın Kuran'daki bazı ayetleri kaldırın teklifine El-Ezher İmam Yardımcısı Abbas Shoman'dan tokat gibi bir cevap geldi.

29 Nisan 2018 Pazar 14:58
Fransa'nın küstah teflifine tokat gibi cevap: Cehenneme gidin

Mısır’ın ‘İslami otoritesindeki’ üst düzey bir yetkili, Kur’an’ın belirli bölümlerinin yeniden düzenlenmesi için çağrıda bulunan tartışmalı bir Fransız manifestosuna cevap verdi.

El-Ezher İmam Yardımcısı, Abbas Shoman el-Masry El-Youm’da yazdığı açık mektupta “Cehenneme gidin” dedi.

Shoman, “Bu garip, sapkın ve kabul edilemez talepleri yapan insanlar, Yüce Allah’ın kitabını doğru bir biçimde anlamalıdır” diye ekledi.

“Eğer yanlış anlayışlarına güveniyorlarsa, yanlış fikirleriyle cehenneme gidebilirler” dedi.

Manifesto Pazar günü yayınlanan Parisien gazetesinin Yahudi ailelere yönelik “sessiz etnik temizlik” için ‘Müslümanları’ suçladı.

Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski başbakan Manuel Valls’in de yer aldığı yaklaşık 300 imzacı, “Yahudilerin, Hıristiyanların ve kafirlerin öldürülmesi ve cezalandırılması” ayetlerinin kaldırılması için çağrıda bulundu.

Shoman, taleplerin “haksız” olduğunu ve imzacıların İslamın kutsal kitabının manasını anlamada başarısız olduklarını söyledi.

Şeyh, “Kuran, önceden planlanmış cinayet gibi bir suç işleyenler hariç hiç kimsenin öldürülmesine emir veren ayetler içermez” dedi.

“Kuran, anlamını yanlış anlayan kişilerden sorumlu değildir” diye ekledi.

El-Ezher, dünyadaki Sünni İslam’ın en prestijli kurumlarından biri. Manifesto, dinlerinin haksız bir şekilde “yargılanmasına” yol açtığını söyleyen Fransız Müslümanların öfkesini de alevlendirdi. Bordo’nun güney şehri Ulu Camii’nin imamı olan Tareq Oubrou, İslam’ın kutsal metinleri anakronistik geçitler içeren bir din olmadığına dikkat çekti.

Oubrou, “Kutsal metinlerin herhangi bir bölümü, İncil’de bile benzer şiddet bulunur” dedi.

Asyanın Sesi

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 14:58
  1. Mısır
  2. İslam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acımadan vurup öldürdüler!
    1. Acımadan vurup öldürdüler!
    2. Derbi öncesi hareketli saatler! 2..
    3. İsrail denemelere başladı! Keşif..
    4. Stone'dan flaş açıklama: Ortadoğu'yu..
    5. 4 kilo esrar 'şimşek'le ele geçirildi
    6. Kansere "pelemir otu" çare olacak
    7. Suudi Arabistan ve BAE'nin kirli..
    8. Mera yasakları kalktı, göçerler..
    9. Avrupa, kimlik krizi içinde!
    10. Donald Trump’tan Obama’ya taş!
    11. Başakşehir'de Emmanuel Adebayor şoku!
    12. Hakkari Çukurca fotoğraf tutkunlarının..
    13. Filistin Ulusal Halk Konseyi yarın..
    14. Yunanistan'ın Türkiye korkusu! Yüzde..
    15. Afganistan'da seçim merkezine saldırı:..
    16. Tekirdağ'da ormanlık alanda erkek..
    17. Kuzey Kore'den Güney Kore'ye jest:..
    18. Turistler Antalya'ya çıkarma yaptı
    19. İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
    20. Almanya sipariş vermişti! İmza tarihi..
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    Fatih Erbakan yeni parti kuruyor!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    AK Parti'de sürpriz aday!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül yorumu!
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Suudi vatandaşlar tepkili: Türkiye uzaya çıkıyor, Suudi Arabistan gece kulübü açıyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    'Gül konuştu, AK Parti'nin içindeki AKP'liler kaybetti'
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm
    Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm