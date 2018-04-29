Fransa'nın küstah teflifine tokat gibi cevap: Cehenneme gidin

Mısır’ın ‘İslami otoritesindeki’ üst düzey bir yetkili, Kur’an’ın belirli bölümlerinin yeniden düzenlenmesi için çağrıda bulunan tartışmalı bir Fransız manifestosuna cevap verdi.

El-Ezher İmam Yardımcısı, Abbas Shoman el-Masry El-Youm’da yazdığı açık mektupta “Cehenneme gidin” dedi.

Shoman, “Bu garip, sapkın ve kabul edilemez talepleri yapan insanlar, Yüce Allah’ın kitabını doğru bir biçimde anlamalıdır” diye ekledi.

“Eğer yanlış anlayışlarına güveniyorlarsa, yanlış fikirleriyle cehenneme gidebilirler” dedi.

Manifesto Pazar günü yayınlanan Parisien gazetesinin Yahudi ailelere yönelik “sessiz etnik temizlik” için ‘Müslümanları’ suçladı.

Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski başbakan Manuel Valls’in de yer aldığı yaklaşık 300 imzacı, “Yahudilerin, Hıristiyanların ve kafirlerin öldürülmesi ve cezalandırılması” ayetlerinin kaldırılması için çağrıda bulundu.

Shoman, taleplerin “haksız” olduğunu ve imzacıların İslamın kutsal kitabının manasını anlamada başarısız olduklarını söyledi.

Şeyh, “Kuran, önceden planlanmış cinayet gibi bir suç işleyenler hariç hiç kimsenin öldürülmesine emir veren ayetler içermez” dedi.

“Kuran, anlamını yanlış anlayan kişilerden sorumlu değildir” diye ekledi.

El-Ezher, dünyadaki Sünni İslam’ın en prestijli kurumlarından biri. Manifesto, dinlerinin haksız bir şekilde “yargılanmasına” yol açtığını söyleyen Fransız Müslümanların öfkesini de alevlendirdi. Bordo’nun güney şehri Ulu Camii’nin imamı olan Tareq Oubrou, İslam’ın kutsal metinleri anakronistik geçitler içeren bir din olmadığına dikkat çekti.

Oubrou, “Kutsal metinlerin herhangi bir bölümü, İncil’de bile benzer şiddet bulunur” dedi.

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