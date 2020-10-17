Fransa’nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ’lı yakalandı
Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana’da yakalandı.
Fransız makamlarının hakkında “tehlikeli” ve “eylemci” notu düştüğü Raissi, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan; İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise pasaportlar, dijital malzemeler, para sayma makinası ve 62 bin 100 dolar ele geçirildi.