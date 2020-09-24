Fransa'nın kabul etmediği Alman bayraklı STK gemisi İtalya limanına yanaşacak

ROMA (AA) - Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu Sea Eye’a ait Alan Kurdi gemisi, Akdeniz’de kurtardığı 125 düzensiz göçmeni, Fransa’nın kabul etmemesinin ardından İtalya’nın izin vermesiyle Sardinya Adası'nda karaya çıkartacak.



Akdeniz'de 19-20 Eylül'de kurtardığı düzensiz göçmenleri tahliye edebilmek için güvenli liman isteyen ancak İtalya’nın Lampedusa limanını açmaması üzerine Fransa’nın Marsilya limanına yönelen Alan Kurdi, Paris’in yanaşma izni vermemesi üzerine yeniden İtalya’ya yöneldi.

İtalya'nın Sardinya Adası'nın doğu kıyılarında bekleyişi süren Alan Kurdi gemisine İtalya İçişleri Bakanlığı, bir İtalyan limanına yanaşma izni verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Alman gemisi Alan Kurdi, deniz ve hava durumunun kötüleşmesi sebebiyle gemideki kişileri mevcut konumuna en yakın yer olan Arbatax limanına indirmek için izin istedi. Bu talebin onaylanmasıyla eş zamanlı olarak geminin kurtardığı 133 göçmen (Gemide halihazırda 125 kişi bulunuyor. 8 göçmen sağlık gerekçesiyle önceden tahliye edildi) için Avrupa içinden yeniden yerleştirme prosedürü başlatıldı. Göçmenlerin yüzde 80’i diğer Avrupa ülkelerine nakledilecek." ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basını, Fransa'nın Alan Kurdi'nin Marsilya limanına yanaşmasına izin vermemesini ve yaşanan sürtüşmeyi "Bilek güreşi" olarak değerlendirdi.



Fransa'nın almayı reddettiği göçmenleri İtalya'nın alacak olmasına ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Twitter hesabından "Utanç verici" ifadesiyle tepki gösterdi.

Göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi ve Avrupa dış sınırlarının korunmasına yönelik Avrupa dayanışmasını göremediklerinden dert yanan Salvini, paylaşımında, "Alman STK gemisi Alan Kurdi 125 kaçak göçmenle Marsilya’ya doğru yola çıktı. Fransa bunu protesto etti, sesini yükseltti ve İtalyan hükümeti de hemen teslim olarak geminin Sardinya’da durmasını sağladı. Çılgınca şeyler." ifadesini kullandı.



- Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu



Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.



Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" kaygılarıyla en yakın liman Trablus'a götürmeyi tercih etmiyor.

STK’lerin, göçmenleri bölgeye en yakın AB üyesi olan Malta ya da İtalya'ya götürmek istemesi, bu iki ülkenin ise AB ve diğer üye devletlerden bir yeniden yerleştirme garantisi olmadan kapılarını açmaya yanaşmaması, göçmenlerin kurtarılmalarına rağmen günlerce denizde bekletilmesine yol açıyor.





