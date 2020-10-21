Fransa'nın faşist Bakanı Müslümanlara savaş açtı
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'daki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu söyledi.
BFMTV kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Marketlerde sadece helal gıda ürünlerinin bulunduğu reyonların bulunmaması gerekiyor." dedi.
Darmanin, "Cemaatçilik böyle başlıyor. Kapitalizmin de bunda bir sorumluluğu bulunuyor." dedi.
Bakan Darmanin, Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanabileceğini ve okuldaki derslerde gösterilebileceğini söyledi.
Radikalleşme ve terörde sosyal medyanın önemli rol oynadığını belirten Darmanin, Fransa'da son 3 yılda camiler dahil 358 yerin kapatıldığı, 428 yabancının sınır dışı edildiğini açıkladı.